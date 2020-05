POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bei Einbrüchen Bargeld gestohlen, Oberursel, Marxstraße, 28.05.2020, 16.15 Uhr bis 29.05.2020, 08.30 Uhr

(pa)Von Donnerstag auf Freitag erbeuteten Einbrecher bei zwei Taten in Oberursel Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Beide Tatorte befinden sich in der Marxstraße in unmittelbarer Nähe zueinander. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in einen Büroraum einer dortigen Schule, durchsuchten das Büro und entwendeten Bargeld. In die benachbarten Räumlichkeiten eines Vereins gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters. Auch hier fanden die Täter beim Durchsuchend der Räume Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Der bei den beiden Taten verursachte Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruchsversuch in Bibliothek scheitert, Oberursel, Altkönigstraße, 28.05.2020, 18.30 Uhr bis 29.05.2020, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte, in die Bibliothek einer Bildungseinrichtung in der Oberurseler Altkönigstraße einzudringen. Zwischen 18.30 Uhr abends und 07.30 Uhr am Morgen begaben sich der oder die Täter über ein angrenzendes Studentenwohnheim in ein Gebäude der Theologischen Hochschule. Der Versuch, durch gewaltsames Öffnen einer Tür in die Räumlichkeiten der dortigen Bibliothek einzubrechen, blieb ohne Erfolg. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 300 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Polizisten von Hund gebissen, Schmitten, Brombach, 28.05.2020, gg. 20.30 Uhr

(pa)Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls im Schmittener Ortsteil Brombach wurden am Donnerstagabend zwei Polizisten durch Hundebisse verletzt. Mehrere Beamte der Bad Homburger Kriminalpolizei konnten einen per Haftbefehl gesuchten 18-Jährigen gegen 20.30 Uhr auf einem Gartengrundstück feststellen. Der Festnahme widersetzte sich der Mann durch Tritte nach den Polizisten. Auf das Geschehen wurde der Hund des 18-Jährigen aufmerksam. Das Tier eilte herbei und biss zwei der Kriminalbeamten ins Bein und in den Arm. Den Polizisten gelang es, den Angriff des American-Staffordshire-Terrier-Mischlings mit körperlicher Gewalt abzuwehren und weitere Bisse zu unterbinden. Die Festnahme des 18-Jährigen verhinderten schließlich weder dessen massiver Widerstand noch der Angriff des Hundes. Einer der gebissenen Polizisten wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Glücklicherweise konnten die Beamten ihren Dienst aber leichtverletzt fortsetzen. Gegen den Festgenommenen wurde eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

4. Unfallflucht - Zeugen gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Im Birnbaumfeld, 27.05.2020, 14.00 Uhr bis 28.05.2020, 15.00 Uhr (pa)Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Dornholzhausen an einem geparkten Fiat 500. Der Fahrer des Kleinwagens hatte diesen am Mittwochnachmittag in der Straße "Im Birnbaumfeld" geparkt. Am Donnerstagnachmittag musste er dann feststellen, dass das Fahrzeug eine frische Beschädigung im vorderen Bereich der Fahrerseite aufwies. Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizeistation unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

