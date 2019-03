PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 14.03.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.) Einbruch in Mehrfamilienhaus, Kronberg, Freiherr-vom-Stein-Straße, 10.03.2019, 15.45 Uhr bis 13.03.2019, 20.15 Uhr

(pa)Bei einem Wohnungseinbruch in Kronberg wurde Schmuck sowie eine Armbanduhr entwendet. Unbekannte Täter nutzten hierzu die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße aus. In der Zeit zwischen Sonntag, 15.45 Uhr, und Mittwoch, 20.15 Uhr, wurde ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu den Wohnräumen verschafft. Dort durchsuchten die Täter diverse Schränke und Schubladen, bevor sie sich mitsamt der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt entfernten.

Das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2.) Zwei Einbruchsversuche - einer gelingt, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, 13.03.2019, 10.00 Uhr bis 19.50 Uhr

(pa)Im Verlauf des Mittwochs waren Einbrecher in der Bad Homburger Saalburgstraße unterwegs. Hier machten sich die bisher unbekannten Täter an zwei Reihenhäusern zu schaffen. In einem Fall gelang es ihnen durch Aufhebeln einer Terrassentür, ins Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Entwendet wurden mehrere Armbanduhren und Goldschmuck. Am zweiten Reihenhaus blieben die Hebelversuche der Unbekannten an einer Eingangstür ohne Erfolg.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3.) Nach gescheitertem Einbruchsversuch Leergut gestohlen, Oberursel, Weißkirchen, Kurmainzer Straße, 13.03.2019, 22.00 Uhr bis 14.03.2019 08.50 Uhr

(pa)Mehrere Dutzend Getränkekästen sowie einige Fässer Leergut entwendeten Unbekannte in Weißkirchen. Zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08.50 Uhr, versuchten sie offenbar zunächst, die Terrassentür einer in der Kurzmainzer Straße gelegenen Gaststätte gewaltsam zu öffnen, was nicht von Erfolg gekrönt war. In einem rückwärtig gelegenen Innenhof entdeckten die Täter daraufhin das dort gelagerte Leergut im Wert von mehreren Hundert Euro und transportierten dieses auf bisher unbekannte Weise ab.

Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

