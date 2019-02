POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Flasche auf den Kopf geschlagen

Friedrichsdorf, Bahnstraße, 25.02.2019, 17:55 Uhr

(alb)Am frühen Montagabend gerieten ein 32-Jähriger und ein 31-Jähriger in Friedrichsdorf körperlich aneinander. Im Verlaufe des in der Bahnstraße ausgetragenen Handgemenges habe der Ältere dem Jüngeren eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Der 31-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen, die im Anschluss von einem hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt wurden. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

2. Einbrecher hinterlassen hohen Schaden

Friedrichsdorf, Holzhausenstraße, 23.02.2019, 17:00 Uhr bis 25.02.2019, 10:15 Uhr

(alb)Einen hohen Sachschaden hinterließen unbekannte Täter zwischen Samstag und Montag bei einem Einfamilienhaus in Friedrichsdorf. Die Diebe hebelten die Verandatür auf, zuvor hatten sie sich allerdings an mehreren Fenstern des Hauses in der Holzhausenstraße vergeblich versucht. Nach dem gewaltsamen Eindringen durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Schmuck und elektronischen Geräten im Wert von ca. 4.000 Euro. Der entstandene Schaden am Gebäude wird auf eine Höhe von etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

3. Sprayer beschmieren Triebwagen

Usingen, Bahnhofstraße, 25.02.2019, 22:00 Uhr bis 26.02.2019, 03:20 Uhr

(alb)In der Nacht zu Dienstag besprühte ein Unbekannter drei Triebwagen der Hessischen Landesbahn am Usinger Bahnhof. Der Sprayer hinterließ mehrere "Tags" auf den Fahrzeugen und verursachte dadurch einen geschätzten Schaden von mehreren Tausend Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Usingen bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06081 / 9208 - 0 zu melden.

4. Fahrzeuge zerkratzt

Bad Homburg, Georg-Schudt-Straße / In der Lach, 21.02.2019, 21:00 Uhr bis 25.02.2019, 15:00 Uhr

(alb)In Bad Homburg beschädigten unbekannte Täter in den vergangenen Tagen zwei Fahrzeuge. Ein in der Georg-Schudt-Straße geparkter BMW trug zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag diverse Kratzer und Dellen davon. Der geschätzte Schaden beläuft sich dabei auf etwa 1.000 Euro. Einen noch größeren Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag bei einem in der Straße "In der Lach" abgestellten Mercedes. Der oder die Täter zerkratzen mehrere Bereiche des Fahrzeuges und hinterließen dadurch einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

5. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Grävenwiesbach, Landesstraße 3063, 25.02.2019, 17:25 Uhr

(alb)Am Montagabend kam es auf der Landesstraße 3063 zu einem Verkehrsunfall in der Nähe von Grävenwiesbach, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 85-jährige Toyota-Fahrerin übersah beim Abbiegen von der Kreisstraße 739 auf die L3063 einen Mercedes und kollidierte mit diesem. Der 55-jährige Fahrer des Mercedes konnte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und geriet auf den unbefestigten Grünstreifen, in Folge dessen sich sein Pkw überschlug. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Mercedesfahrer und seine 54-jährige Beifahrerin wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf eine Höhe von über 15.000 Euro geschätzt.

6. Abbiegeunfall mit hohem Schaden

Schmitten, Seelenberger Straße / Schillerstraße, 25.02.2019, 08:15 Uhr

(alb)Bei einem Verkehrsunfall in Schmitten verletzte sich eine 55-Jährige am Montagmorgen leicht. Als die 55-jährige Fahrerin eines Volvos die Schillerstraße in Richtung der Landesstraße 3025 befuhr, bog ein 43-Jähriger mit seinem Ford, von der Seelenberger Straße kommend, auf die Schillerstraße ein. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei der ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro entstand. Die Verletzte wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

