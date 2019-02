PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 25.02.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hochwertige Fahrzeuge entwendet, Usingen, Kaethnerstraße, Bartholomäus-Arnoldi-Straße, 24.02.2019, 20:15 Uhr bis 25.02.2019, 07:30 Uhr

(alb)In der Nacht zu Montag entwendeten Autodiebe zwei hochwertige Pkw in Usingen. In beiden Fällen befanden sich die Fahrzeuge auf frei zugänglichen Grundstücken. Die Diebe entwendeten in der Kaethnerstraße einen grauen Audi SQ5 mit den Kennzeichen HG-JL 747. In der Bartholomäus-Arnoldi-Straße hatten sich die Langfinger einen grauen Audi A6 Avant mit den Kennzeichen HG-LY 3134 ausgesucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

2. Einbrecher scheitern an Haustür, Bad Homburg, Du-Pont-Straße, 23.02.2019, 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(alb)Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach in ein Reihenhaus einzusteigen. Nach ersten Erkenntnissen manipulierten die Täter bei dem Wohngebäude in der Du-Pont-Straße am Schloss der Haustür, um in die Räumlichkeiten vorzudringen. Dies blieb ohne Erfolg, so dass sie anschließend einen Teil des Glaseinsatzes der Tür einschlugen. Auch hierbei stießen die Unbekannten an ihre Grenzen und flüchteten letztendlich ohne Beute. Der Schaden an der Tür wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

3. Seat geöffnet, Friedrichsdorf, Am Zollstock, 24.02.2019, 05:00 Uhr

(alb)Am frühen Sonntagmorgen entwendeten Pkw-Aufbrecher Wertgegenstände aus einem Seat in Friedrichsdorf. Hierzu zerstörten sie bei dem Fahrzeug in der Straße "Am Zollstock" die Scheibe der Fahrertür und bedienten sich so den Gegenständen im Innenraum. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von mehreren Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

4. E-Bike gestohlen, Oberursel, Feldbergstraße, 23.02.2019, 11:00 Uhr bis 24.02.2019, 13:45 Uhr

(alb)Unbekannte entwendeten am Wochenende in Oberursel ein hochwertiges Fahrrad. Das hellgrüne E-Bike des Herstellers "Cube" vom Typ "Elly Ride Hybrid 500" befand sich zur Tatzeit angeschlossen hinter einem Wohnhaus in der Feldbergstraße. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2.400 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell