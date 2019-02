PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus in der Zeit von Freitag, 08.02.2019 bis Sonntag, 10.02.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Wohnungseinbruchsdiebstahl

61348 Bad Homburg, Schleußnerstraße Samstag, 09.02.2019, 17:00 Uhr bis Sonntag, 10.02.2019, 00:10 Uhr

Unbekannter Täter kletterte an einem Mehrfamilienhaus auf den Balkon und hebelte die Balkontür des Geschädigten auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Dabei wurde Schmuck entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Polizeistation Oberursel

Straftaten: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kfz 61440 Oberursel, Schlesier Straße, Donnerstag, 07.02.2019, 19.00 Uhr - Freitag, 08.02.2019, 07.45 Uhr

Zur o.g. Tatzeit begaben sich unbekannte Täter zu einem auf einem Grundstück stehenden PKW, BMW. Nachdem die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde, wurde aus dem Fahrzeug das Multifunktionslenkrad, sowie die komplette Tachoeinrichtung entwendet. Verdächtige Beobachtungen oder mögliche Hinweise auf einen oder mehrere Täter nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kfz, Versuch 61440 Oberursel, Kleine Schmieh Donnerstag, 07.02.2019, 20.30 Uhr - Freitag, 08.02.2019, 08.30 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich zu einem auf der Straße geparkten PKWE, Mercedes-Benz. Nachdem die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde, setzte die Alarmanlage ein. Zu einer weiteren Tathandlung kam es nicht. Beobachtungen oder mögliche Hinweise auf einen oder mehrere Täter nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Fahrraddiebstahl

61440 Oberursel, Gattenhöferweg Freitag, 08.02.2019, 17:00 - Samstag, 09.02.2019, 08:00 Uhr

Im o.g. Zeitraum wurde ein weißes Pedelec, der Marke Stevens, E-Courier PT5, entwendet. Dieses war mit zwei Fahrradschlössern an einem Fahrradständer angeschlossen. Keine Täterhinweise.

Hinweise an die Polizeistation Oberursel unter 06171-6240-0

Sonstiges:

Brand einer Gartenhütte

61440 Oberursel, Gartenstraße 58, dortige Gartenanlage Sonntag, 10.02.2019, 04:55 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es zu einem Vollbrand einer ca. 4 x 2 m großen möblierten Gartenhütte in der Gartenstraße in Oberursel. Ein Anwohner, der gerade von der Nachschicht nach Hause kam entdeckte den Feuerschein und alarmierte die Feuerwehr die den Brand zeitnah löschen konnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Für das Mobiliar gab es jedoch keine Rettung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Hinweise auf ein vorsätzliches Inbrandsetzen liegen nicht vor. Erste Feststellungen ergaben, dass die Hütte am Vorabend noch genutzt wurde und das Feuer vermutlich durch den Kaminofen entstand. Sachschaden 1500 Euro.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall

61440 Oberursel, Frankfurter Landstraße Freitag, 08.02.2019, 19.15 Uhr

Ein 45-Jähriger VW-Passat Fahrer stand verkehrsbedingt vor einer Lichtzeichenanlage die Rot zeigte. Dies erkannte eine 65-Jährige Hyundai Fahrerin zu spät und fuhr auf den noch wartende PKW des Geschädigten auf. Der Geschädigte wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

61440 Oberursel, An der Bleiche Freitag,08.02.2019, 17.00 Uhr

Eine KIA-Fahrerin rangierte mit ihrem PKW auf einem Parkplatz An der Bleiche. Dabei stieß sie gegen einen geparkten PKW, Peugeot. Anschließend stieg die Fahrzeugführerin aus, begutachtete den Schaden, und fuhr dann von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen, fort. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800,-EUR.

Hinweise auf die Fahrzeugführerin und Unfallverursacherin nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

61440 Oberursel, Holzweg 30, Parkhaus Altstadt Freitag, 08.02.2019, 13:00 Uhr bis 09.02.2019, 10:00 Uhr

Im o.g Zeitraum wurde ein grauer VW Golf, der ordnungsgemäß in Parkhaus abgestellt war, beschädigt. Bei dem verursachenden Kraftfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw, Daimler, gehandelt haben, der rechts neben dem Golf eingeparkt war. Der bislang unbekannte Fahrer des Daimler entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700,- EUR.

Hinweise auf die Fahrzeugführerin und Unfallverursacherin nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Verkehrsunfall-Sachschaden

61440 Oberursel, Hohemarkstraße Samstag, 09.02.2019, 03:45 Uhr

Zu o.g. Zeit bog ein 61-jähriger aus Bad Homburg mit seinem Pkw von der Straße "Borkenberg" kommend nach links in die Hohemarkstraße ein. Ein 42-jähriger, ebenfalls aus Bad Homburg, befuhr mit seinem Pkw die Hohemarkstraße in Richtung Innenstadt und beachtete nicht die für ihn rot zeigende Lichtsignalanlage. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entsteht Sachschaden an beiden PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro.

Verkehrsunfall-Sachschaden

61440 Oberursel, Hohemarkstraße Samstag, 09.02.2019, 18:00 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es zu einem weiteren Unfall in Hohemarktstraße. Ein 25-jähriger aus Bad Homburg fuhr mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt kommend nach rechts in die Hohemarktstraße und übersah hierbei einen, an einer roten Lichtsignalanlage wartenden, Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Sachschaden 7000,- Euro.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

Königstein im Taunus, Parkstraße Freitag 08.02.2019, zwischen 10:00 und 17:30 Uhr

An einem abgestellten schwarzen Mercedes (V-Klasse) wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug Sachschaden verursacht. Dabei wurde die hintere Stoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 500,- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Die Polizeistation Königstein bittet Zeugen sich unter 06174 9266-0 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Glashütten, Schloßborner Weg 14 Samstag 09.02.2019, 12:00 Uhr

Eine 82-jährige Dame aus Glashütten befuhr mit ihrem Toyota den Schloßborner Weg. Dabei streifte sie im Vorbeifahren einen geparkten grauen Mitsubishi. Nach dem Zusammenstoß wollte die Fahrzeugführerin rückwärts in die nächstgelegene Parklücke einparken. Dabei stieß sie beim Rangieren gegen einen hinter ihr parkenden grauen Kia. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten PKW wird vorläufig auf 9000,- Euro geschätzt.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

08.02.2019 18:40 Uhr L3063 Grävenwiesbach - Heinzenberg in Fahrtrichtung Grävenwiesbach, km 1,1

Ein 30-jähriger VW Polo Fahrer aus Grävenwiesbach kollidierte mit einem unbekannten entgegenkommenden Pkw, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf seiner Fahrbahn geriet. Beide Außenspiegel stießen aneinander. Der unbekannte Unfallverursacher verließ ohne anzuhalten die Unfallstelle. Sachschadenshöhe ca. 100,- EUR.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/92080 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

09.02.2019, 05:11 Uhr B456 Grävenwiesbach in Richtung Usingen km 2,6

Eine 50-jährige Audi Fahrerin kam auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Fahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus, ihr 56-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7000 EUR.

