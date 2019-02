PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 08.02.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vorsicht! Betrüger rufen als "Microsoftmitarbeiter" an,

Neu-Anspach, 07.02.2019, 12:11 Uhr und Usingen, 02.02.2019, 08:33 Uhr bis 04.02.2019, 11:25 Uhr

(Mar)In den letzten Tagen gab es in Neu-Anspach und Usingen mehrere Meldungen zu Anrufen durch einen vermeintlichen "Microsoftmitarbeiter". Die angewandte Masche ist in der Regel immer dieselbe. Ein, manchmal sogar englischsprechender, Betrüger gibt sich als Mitarbeiter von Microsoft aus und erklärt, dass der Computer des Angerufenen durch einen Virenbefall gefährdet sei. Aus diesem Grund benötige man einen Fernzugriff auf den Computer, um das Problem zu lösen. Ist dieser erstmal gewährt, hat der Täter praktisch freie Bahn und Zugang zu dem gesamten Computer. Oftmals kommt es zu Online- Überweisungen durch die Täter. In diesem Fall erkannte der Geschädigte die Masche sofort und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

2. Bewohner vertreibt Einbrecher,

Grävenwiesbach, Hasselborner Straße, 07.02.2019, 22:00 Uhr bis 22:15 Uhr (Mar)Am Donnerstagabend wurde ein aufmerksamer Hausbesitzer aus Grävenwiesbach in der Hasselborner Straße durch ein lautes Geräusch in seinem Innenhof aufgeschreckt. Er stand aus dem Bett auf und sah, dass sein Bewegungsmelder am Haus angegangen war. Beim genauen Nachsehen stellte er eine Person vor seiner Haustür fest. Der Einbrecher flüchtete als im Hausflur das Licht betätigt wurde. Eine Beschreibung des Täters konnte der Geschädigte nicht abgeben. Im Anschluss wurden an der Hauseingangstür und an dem danebenliegenden Fenster mehrere Hebelspuren festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbrecher erbeuten Silbermünzen,

Usingen, Am Hohen Berg, 07.02.2019, 15:00 Uhr bis 21:55 Uhr

(Mar)In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Usingen in der Straße "Am Hohen Berg" ein. Die Einbrecher öffneten eine Terrassentür gewaltsam und durchsuchten im Anschluss das gesamte Haus. Sie erbeuteten eine Schatulle mit Silbermünzen im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Kühlwagen in Bommersheim gestohlen

Bommersheim, Im Himmrich 03.02.2019 bis 07.02.2019, 11:23 Uhr

(Mar)Im Zeitraum vom letzten Sonntag bis zum Donnerstagmittag wurde in Oberursel in der Straße "Im Himmrich" ein hochwertiger Kühlwagen gestohlen. Der weiße Anhänger der Marke Orten wurde auf einem Parkplatz abgestellt und mit einem Anhängerschloss gesichert. Unbekannte Täter öffneten die Sicherung gewaltsam und stahlen den Kühlwagen im Wert von ca. 6.000 Euro. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schmitten, auf der Landesstraße 3025 07.02.2019, 14:00 Uhr

(Mar)Am Donnerstagmittag hat eine Streife der Usinger Polizei in Schmitten einen 51- jährigen Autofahrer kontrolliert. Dieser war offensichtlich berauscht mit seinem Auto unterwegs. Gegen 14:00 Uhr bemerkten die Polizeibeamten bei der Kontrolle des Autofahrers auf der L3025, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv. Gegen den Verkehrsteilnehmer wurde entsprechend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Drogen im Pkw aufgefunden

Wehrheim, Bundesstraße 456 07.02.2019, 23:45 Uhr

(Mar)Am späten Donnerstagabend wurde ein 28- jähriger Autofahrer auf der B456 bei Wehrheim durch die Usinger Polizei kontrolliert. Im Fahrzeug des Verkehrsteilnehmers wurden mehrere Gramm Cannabis aufgefunden und durch die Polizeibeamten sichergestellt. Der Fahrer steht im Verdacht sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben, obwohl er infolge des Konsums von Betäubungsmitteln dazu nicht mehr in der Lage war. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizei in Usingen.

7. Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt,

Bundesstraße 456, zwischen Usingen und Wehrheim, 08.02.2019, 13.42 Uhr

(Mar)Am Freitagnachmittag, dem 08.02.2019 kam es gegen 13:42 Uhr zu einer Verkehrsunfall auf der B 456 zwischen Usingen und Wehrheim-Nord. Ein 21-jähriger Usinger fuhr mit einem Kia Rio aus Usingen kommend in Richtung Bad Homburg und verlor aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich, zwischen Ortsausgang Usingen und dem alten Zollhaus Usingen, die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern. Hierbei kollidierte der schleudernde Kia mit einem entgegenkommenden Audi Q5, in welchem ein 54-jähriger Grävenwiesbacher saß. Durch die Kollision blieben beide Pkws stark beschädigt quer auf der Fahrbahn stehen, so dass die B 456 kurzzeitig (ca. 20 Minuten) für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden musste. Bei dem Unfall blieb der Audifahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt, der Fahrer des Kia erlitt leichtere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

8. Fahrzeug fährt in die Hauswand -Fahrer zum Glück nur leicht verletzt

Bad Homburg v. d. H., Frankfurter Landstraße 07.02.2019, 16:22 Uhr

(Mar)Am Donnerstagnachmittag kam es in Bad Homburg auf der Frankfurter Landstraße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrer. Dem 74- jährige Autofahrer wurde es nach eigener Aussage zufolge während der Fahrt "schwarz vor Augen". Er versuchte seinen grauen Mercedes Kombi daraufhin in eine Haltebucht zu steuern, konnte allerdings nicht mehr abbremsen. Der Pkw traf frontal auf eine Hauswand und ein Hoftor auf, wurde durch den Aufprall herumgeschleudert und stieß dann gegen einen dort geparkten braunen VW Golf. Der Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er wurde in eine Klinik zur weiteren Behandlung eingeliefert. Am Haus und an den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

9. Geparktes Fahrzeug beschädigt

Weilrod, Parkplatz eines Einkaufsmarktes 07.02.2019, 08:30 Uhr

(Mar)Am Donnerstagmorgen wurde ein Fahrzeug in Weilrod von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der blaue Toyota Avensis wurde von der Geschädigten auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als sie nach dem Einkauf zurückkehrte stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt worden war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

10. Verkehrsunfallflucht in Oberursel

Bommersheim, Kreuzbergstraße 06.02.2019, 20:00 Uhr bis 07.02.2019, 10:15 Uhr

(Mar)Im Zeitraum zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurde ein in der Kreuzbergstraße in Bommersheim ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Der blaue Dacia Sandero wurde ersten Ermittlungen zu Folge während eines Rangiervorgangs beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Beschädigungen an der Heckstoßstange werden auf eine Schadenshöhe von rund 800 Euro beziffert. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises bezüglich der 7. Kalenderwoche des Jahres 2019

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die siebte Woche des neuen Jahres:

Donnerstag: Niederreifenberg, L3025 zwischen Parkplatz Rotes Kreuz und Ortseingang

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

