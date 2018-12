POL-HG: Pressemeldung der Polizeistation Bad Homburg vom 03.12.2018, 01:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Brand von Gerätehaus mit anliegenden, leerstehenden Einfamilienhaus

Tatort: 61348 Bad Homburg, Urseler Str, Feldgemarkung Tatzeit: Sonntag, 02.12.2018, 22:05 Uhr

Am Sonntag, 02.12.2018 um 22:05 Uhr wird die Polizei von der Rettungsleitstelle des Hochtaunuskreises über einen Gebäudebrand informiert. Durch unverzüglich entsandte Funkstreifen der umliegenden Polizeistationen des Hochtaunuskreises konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Bei dem betroffenen Gebäude handelte es sich um ein Gerätehaus mit einem anliegenden, leerstehenden, Einfamilienhaus. In dem Gerätehaus kam es aus bisher nicht geklärter Ursache zu einer Feuerentwicklung und anschließend zu einem vollkommenden Ausbrennen des Gerätehauses. Flammen des Feuers erreichten die seitliche Überdachung des Einfamilienhauses, sodass auch diese Feuer fing und brannte. Durch ein gebrochenes Fenster im Erdgeschoss gelang das Feuer zusätzlich in den ersten Raum des Erdgeschosses und beschädigte die ersten Räume. Beim Eintreffen der Funkstreifen war die Feuerwehr Bad Homburg bereits mit starken Kräften beim Löschen des Brandes zu Gange und konnte den kompletten Brand relativ zügig löschen. Abschließende Bergungsarbeiten dauern noch an. Bei dem Brand wurden keinen Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

