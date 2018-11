POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Pressemeldung der PD Hochtaunus vom 30.11.2018

1. Mercedes Benz "Sprinter" gestohlen

Bad Homburg - Kirdorf, Schneidhainer Straße, zwischen Donnerstag, 29.11.2018, 17:00 Uhr und Freitag, 30.11.2018, 06:30 Uhr

(vh) Einen weißen Mercedes Sprinter entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf. Der Besitzer des Kleintransporters, der die amtlichen Kennzeichen HG-KT 2015 trägt, hatte diesen am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Schneidhainer Straße abgestellt. Am Freitagmorgen konnte er sein rund 30.000 Euro teures Fahrzeug nicht mehr am ursprünglichen Abstellort vorfinden.

Die "AG Pkw" der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbrecher in Köppern

Friedrichsdorf - Köppern, Spießfeldstraße, zwischen Donnerstag, 29.11.2018, 18:30 Uhr und Freitag, 30.11.2018, 00:15 Uhr

(vh) In ein Einfamilienhaus in Friedrichsdorf-Köppern brachen unbekannte Täter in den Abendstunden des Donnerstages ein. Zwischen 18:30 Uhr und 00:15 Uhr betraten die Unbekannten das in der Spießfeldstraße gelegene Wohnanwesen. Dort holten sie aus einem Nebengebäude eine Leiter und nutzten diese, um ein im ersten Stock des Hauses gelegenes Fenster erreichen zu können. Nachdem es gelungen war dieses aufzuhebeln, stiegen die Täter in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Dabei fielen ihnen Bargeld, Kosmetika und eine Münzsammlung im Gesamtwert von circa 700 Euro in die Hände.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg, Güldensöllerweg, Donnerstag, 29.11.2018, zwischen 09:20 Uhr und 20:00 Uhr

(vh) Zwei Herrenarmbanduhren und eine Videokamera waren Teile der Beute, die unbekannte Täter bei einem Einbruch am Donnerstag in Bad Homburg entwendeten. Zwischen 09:20 Uhr und 20:00 Uhr betraten die Täter das im Güldensöllerweg gelegene Grundstück und hebelten anschließend die Terrassentür des Hauses auf. Nach Eindringen in das Haus durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und fanden dabei die eingangs erwähnten Gegenstände sowie 2 Paar Manschettenknöpfe. Der durch den Einbruch zu beklagende Schaden beläuft sich insgesamt auf circa 1.700 Euro.

Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern nimmt in diesem Fall das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbrüche in Gonzenheim

Bad Homburg - Gonzenheim, Weinbergsweg / Am Wingertsberg, zwischen Mittwoch, 28.11.2018, 16:00 Uhr und Donnerstag, 29.11.2018, 08:30 Uhr

(vh) Mutmaßlich dieselben Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag gleich in zwei Einrichtungen im Bereich von Gonzenheim ein. Betroffen war dabei ein im Weinbergsweg gelegenes Wohnheim, in dessen Keller die unbekannten Täter nach Aufhebeln einer Tür gelangten. Beim Durchsuchen eines nun erreichbaren Werkstattraumes wurden die Unbekannten nicht fündig und verließen ersten Feststellungen zufolge ohne Beute den Tatort, zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Weiteres Ziel war eine in der Straße "Am Wingertsberg" befindliche klinische Einrichtung. In diese gelangten die Täter auf unbekannte Weise und durchsuchten in einem Gebäudebereich mehrere Behältnisse und Schränke. Darüber hinaus versuchten die Unbekannten auch einen Kassenautomaten aufzuhebeln, was allerdings nicht gelang. Entwendet wurde letztlich Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der zusätzlich verursachte Sachschaden wird mit weiteren circa 500 Euro beziffert.

In beiden Fällen bittet das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. Betrügerische Spendensammler in der Bad Homburger Innenstadt

Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 29.11.2018, gegen 15:00 Uhr

(vh) Unter der Legende gehörlos zu sein und für eine soziale Einrichtung zu sammeln, zogen am Donnerstagnachmittag mehrere Personen durch die Bad Homburger Innenstadt. Gegen 15:00 Uhr sprachen mindestens vier unterschiedliche Personen mehrere Passanten innerhalb eines Cafe' und auf der Louisenstraße an und baten dabei um Unterschriften, aber auch um Spenden, die man für einen Behindertenverein sammele. Letztlich konnten Beamte der Polizeistation Bad Homburg in diesem Zusammenhang zwei, 18- und 20-jährige rumänische Staatsangehörige antreffen, die weder gehörlos waren, noch für einen sozialen Zweck sammelten. Als Spender meldeten sich im Verlauf der Kontrolle ein Mann aus Usingen und eine Bad Homburgerin bei den Beamten. An Spenden "eingenommen" hatten die beiden ohne festen Wohnsitz in Deutschland verfügenden Personen bis zum Zeitpunkt der Kontrolle insgesamt 25 Euro. Zudem konnte im Besitz der 18-jährigen Rumänin ein wegen Diebstahl gesuchtes Handy vorgefunden werden. Gegen die beiden Kontrollierten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges erstattet und in diesem Bezug wurden die 25 Euro als Beweismittel sichergestellt.

6. Gegenverkehr übersehen

Bad Homburg, Siemensstraße, Donnerstag, 29.11.2018, 06:20 Uhr

(vh) Ein Schaden in Höhe von circa 4.500 Euro war das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Bad Homburger Siemensstraße ereignete. Um 06:20 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen mit ihrem Hyundai i10 die Siemensstraße in Richtung Zeppelinstraße. Im weiteren Verlauf wollte die 28-Jährige mit ihrem Pkw in die Nehringstraße abbiegen, übersah dabei aber einen auf der Siemensstraße in Richtung Innenstadt fahrenden Opel Vectra, an dessen Steuer ein 25-jähriger Usinger saß. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch aber beide Fahrer nicht verletzt wurden. Der an ihren nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 4.500 Euro geschätzt.

7. Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Gemarkung Grävenwiesbach, Landesstraße 3055 - zwischen Waldsolms und der B 456, Donnerstag, 29.11.2018, 07:25 Uhr

(vh) Glimpflich endete für einen Waldsolmser ein Unfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 3055, zwischen Waldsolms und der B 456, ereignete. Um 07:25 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Waldsolms mit seinem Peugeot 206 die Landesstraße von Brandoberndorf kommend in Richtung der B 456. Am Ende einer Linkskurve kam der 31-jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und geriet anschließend in den angrenzenden Straßengraben. Nachfolgend überschlug sich der Peugeot und kam letztlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 31-Jährige konnte unverletzt sein Fahrzeug verlassen. Der Schaden an dem Peugeot, der letztlich nicht mehr fahrbereit war, wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

8. Auf Vorderfrau aufgefahren

Usingen, Obergasse, Donnerstag, 29.11.2018, gegen 08:45 Uhr

(vh) Da sie die Bremsung eines vorausfahrenden Pkw zu spät bemerkte, verursachte eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall in der Usinger Innenstadt. Gegen 08:45 Uhr befuhren eine 48-jährige Wehrheimerin am Steuer eines Opel Zafira und eine 18-jährige Oberurselerin, als Fahrerin eines Fiat 500, in dieser Reihenfolge die Obergasse in Richtung Weilburger Straße. Aufgrund eines einen Zebrastreifen überquerenden Fußgängers bremste die vorausfahrende Wehrheimerin ihren Pkw ab. Dies bemerkte die 18-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Fiat auf das Heck des Opels auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 48-Jährige leicht verletzt, was aber keine stationäre medizinische Behandlung nach sich zog. Der Schaden an den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 2.500 Euro geschätzt.

9. Unfall mit Verletzten an der "Bärenkreuzung"

Oberursel, Oberhöchstadter Straße / Adenauerallee, Donnerstag, 29.11.2018, gegen 16:45 Uhr

(vh) Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag im Bereich der sogenannten "Bärenkreuzung" in der Oberurseler Innenstadt ereignete. Gegen 16:45 Uhr stand ein 49-jähriger Kronberger mit seinem Mercedes Benz in der Adenauerallee aufgrund des für ihn rot zeigenden Lichtes der Ampel an der Haltelinie. Bei Umschalten auf Grün fuhr der 49-Jährige an und wollte nachfolgend mit seinem Pkw nach links in die Oberhöchstadter Straße einbiegen. Zur selben Zeit stand ein 64-jähriger Oberurseler mit seinem VW Golf in der Oberhöchstadter Straße an einer roten Ampel. Das nachfolgend die für die Rechtsabbieger gültige Ampel auf Grün wechselte, er aber weiterhin rot hatte, deutete der 64-Jährige mutmaßlich falsch und fuhr mit seinem Pkw in Richtung Liebfrauenstraße in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es nachfolgend zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Mercedes Benz. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Der an ihren nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 11.000 Euro geschätzt.

10. Zu spät gebremst

Gemarkung Friedrichsdorf - Köppern, Landesstraße 3057 - zwischen Köppern und der BAB 5, Donnerstag, 29.11.2018, 18:30 Uhr

(vh) Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und einem Sachschaden in Höhe von circa 38.000 Euro ereignete sich am Donnerstagabend auf der L 3057, zwischen Köppern und der A5. Um 18:30 Uhr fuhren ein 50-jähriger Mann aus Butzbach am Steuer eines Citroën Kleintransporters, ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Warendorf, als Fahrer eines Ford Galaxy und ein 41-jähriger Neu-Anspacher mit seinem Audi A4 in dieser Reihenfolge auf der Landesstraße in Richtung Autobahn. Verkehrsbedingt musste der an erster Stelle fahrende Butzbacher sein Fahrzeug abbremsen, was der dahinter befindliche 43-Jährige bemerkte und ebenfalls seinen Pkw abbremste. Der an dritter Stelle fahrende Neu-Anspacher hingegen bemerkte die Bremsungen seiner Vorderleute zu spät und fuhr mit seinem Audi auf das Heck des Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser auf den vor ihm fahrenden Citroën geschoben. Der 43-Jährige Fahrer des Ford wurde infolge des Unfallgeschehens leicht verletzt, bedurfte aber keiner stationären Behandlung. Der Audi des Unfallverursachers und der Ford waren im Nachgang des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

11. Unfall verursacht und geflüchtet

Neu-Anspach - Hausen-Arnsbach, Siemensstraße - Höhe Nr. 16., Donnerstag, 29.11.2018, zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr

(vh) Eine Unfallflucht ereignete sich im Verlauf des Donnerstages in der Siemensstraße in Neu-Anspach. Zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr hatte der Besitzer eines schwarzen Opel Zafira seinen Pkw am Fahrbahnrand der Siemensstraße geparkt. Bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er einen frischen Unfallschaden, dessen Höhe auf circa 1.500 Euro geschätzt wird, im Bereich der Fahrerseite fest, die ein anderer Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Ausparken verursacht hatte.

Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

12. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises bezüglich der 49. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag, 04.12.2018: Gemarkung Neu-Anspach, Landesstraße 3041, in Höhe des "Hessenpark"

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle - KHK Hammann

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell