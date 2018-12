POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 02.12.2018

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Homburg, Götzenmühlenweg

Am Samstag, den 01.12.2018 gegen 11:30 Uhr kam es im Götzenmühlenweg Ecke Gluckensteinweg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 62 - jährige Bad Homburgerin stand mit ihrem Porsche SUV an der roten Lichtsignalanlage im Götzenmühlenweg Ecke Gluckensteinweg. Links neben dem Porsche stand eine Fahrradfahrerin und links neben dieser stand ein weiteres, nicht bekanntes Auto. Als die Lichtsignalanlage auf Grün schaltete drängte das unbekannte Fahrzeug erst die Fahrradfahrerin ab, dass diese gegen ein Metallgeländer fuhr. Anschließend stieß das Fahrzeug noch gegen den Porsche.

Anschließend entfernte sich der Verursacher samt Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auch die Fahrradfahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ob die Fahrradfahrerin bei dem Unfall verletzt wurde, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht geklärt werden.

Sachschaden: 2000,- EUR

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer: 06172 - 1200 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Friedrichsdorf, Holzhausenstraße

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Holzhausenstraße in Friedrichsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 52- jähriger Friedrichsdorfer parkte seinen blauen Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab.

Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug kam bemerkte er, dass die linke Fahrzeugseite beschädigt war.

Aufgrund der Unfallschäden muss ein anderes Fahrzeug gegen den geparkten Pkw des Friedrichsdorfers gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne den Verkehrsunfall zu melden. Sachschaden: 3000,- EUR

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 1200 entgegen.

Verkehrsunfalllucht mit Sachschaden Friedrichsdorf, Am Rehlingsbach

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Freitagabend und Samstagvormittag.

Eine 55-jährige Friedrichsdorferin parkte ihren blauen Opel ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Straße Am Rehlingsbach. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Wenden den geparkten Opel.

Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR

Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 1200 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Bad Homburg, Waldfriedhof

Am frühen Nachmittag des 01.12.2018 kam es auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 49 - jährige Autofahrerin aus Wehrheim übersah beim Rückwärtsfahren einen 90 Jahre alten Fußgänger. Sie fuhr dem aus Hannover stammenden Herren über den Fuß, welcher daraufhin stürzte und sich verletzte.

Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte den Verletzten zu weiteren Abklärung in ein Frankfurter Krankenhaus.

Usingen Straftaten

Einbrecher in Neu-Anspach Neu-Anspach, Unterste Eisengasse Freitag, 30.11.2018, zwischen 18:50 Uhr und 21:25 Uhr

Unbekannte verschafften sich am Freitagabend Zutritt zu einem Wohnhaus in Hausen-Arnsbach, nachdem sie eine Terrassentür erheblich beschädigt hatten. Im Innern wurden die Wohnräume durchsucht und letztlich Wertgegenstände in Höhe von ca. 2700EUR entwendet.

Der durch die Einbrecher verursachte Schaden wird mit ca. 2000EUR beziffert.

Eingangstür beschädigt Neu-Anspach, Thalgauer Straße Freitag, 30.11.2018, zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr

Am späten Freitagabend beschädigte ein Unbekannter die Eingangstür zu einem in der Thalgauer Straße gelegenen Mehrfamilienhaus. Die Beschädigung wurde vermutlich durch einen oder mehrere Fußtritte verursacht.

Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06081 9208-0 mit der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Unter Alkoholeinfluss Treppengeländer beschädigt 61250 Usingen, Obergasse Samstag, 01.12.2018, 06:00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizeistation Usingen durch eine Zeugin mitgeteilt, dass sich eine augenscheinlich alkoholisierte Person gerade in ein Fahrzeug gesetzt habe und wohl beabsichtige loszufahren.

Durch Beamte der Polizeistation Usingen konnte an beschriebener Stelle ein 34-jähriger Österreicher in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Im Rahmen der Maßnahmen konnten an dem Fahrzeug sowie an einem im unmittelbaren Nahbereich befindlichen Treppengeländer miteinander korrespondierende Unfallspuren festgestellt werden.

Bei dem 34-Jährigen zeigten sich den Beamten deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Wenngleich er einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sodann auch durchgeführt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Der Gesamtschaden wird mit 1600EUR beziffert.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeistation Usingen 06081 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Leichtverletzte durch Auffahrunfall K723, zwischen Hausen-Arnsbach und Rod am Berg Samstag. 01.12.2018, 11:17 Uhr

Am Samstagvormittag befuhr eine 46-Jährige aus Usingen mit ihrem VW Polo die K723 von Hausen-Arnsbach kommend in Richtung Rod am Berg. Sie beabsichtigte sodann nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten.

Eine 18-Jährige aus Schmitten bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf den Polo auf.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Die Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht nach Unfall beim Ausparken 61267 Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße Samstag, 01.12.2018, 12:25 Uhr - 12:40 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen neben ihm parkenden weißen 1er BMW. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Derzeit liegen noch keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation Usingen unter 06081 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden Gemarkung Usingen, B275, Abfahrt K739 (Richtung Wilhelmsdorf) Samstag, 01.12.2018, 13:50 Uhr

Ein 38-Jähriger aus Weilmünster befuhr mit seinem VW Passat die B275 von Merzhausen kommend, um im weiteren Verlauf auf die K739 in Richtung Wilhelmsdorf abzubiegen. Hierzu musste er zunächst verkehrsbedingt warten, bevor er sein Fahrzeug zum Abbiegen wieder langsam in Bewegung setzte.

Ein 28-jähriger Schmittener näherte sich mit seinem VW Golf - ebenfalls aus Richtung Merzhausen kommend - dem Einmündungsbereich und erkannte das langsam abbiegende Fahrzeug zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers konnte er einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr gänzlich vermeiden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtschaden wird mit ca. 10.000EUR beziffert.

Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt 61250 Usingen, Blücherstraße / Frankfurter Straße Samstag, 01.12.2018, 18:00 Uhr

Eine 39-jährige Usingerin wollte mit ihrem Skoda Rapid von der Blücherstraße in die Frankfurter Straße einbiegen und musste hierzu verkehrsbedingt zunächst warten. Ein 59-jähriger Usinger ging zu Fuß die Frankfurter Straße entlang, erkannte, dass der Skoda anhält und überquerte - in der Annahme die Fahrzeugführerin werde ihn passieren lassen - die Blücherstraße.

Die 39-Jährige beachtete den Fußgänger jedoch nicht, und setzte ihren Pkw in Bewegung, als der Fahrzeugverkehr dies zu ließ.

Der Fußgänger wurde durch das Fahrzeug bei geringer Geschwindigkeit erfasst, woraufhin er in der Folge auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht.

An dem Skoda entstand geringer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich unter 06081 9208-0 mit der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzen.

Oberursel

Straftaten:

Bes. schwerer Fall des Diebstahls von Kleinkraftrad 61440 Oberursel, Bahnweg Mittwoch, 21.11.2018, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 22.11.2018, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einen im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Roller und schlossen diesen kurz. Der Roller wurde zwischenzeitlich aufgefunden, Täterhinweise liegen jedoch nicht vor. Höhe Diebesgut: 300,00 EUR Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug 61449 Steinbach, Parkplatz Frankfurter Straße Donnerstag, 29.11.2018, 00:00 Uhr bis Freitag, 30.11.2018, 12:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter zerkratzten mit einem scharfen Gegenstand die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellten grauen Mercedes.

Höhe Sachschaden: 700,00 EUR

Trickdiebstahl zum Nachteil älterer Menschen 61449 Steinbach, Untergasse Freitag, 30.11.2018, 17:15 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter gab sich als Heizungsmonteur aus und verschaffte sich so Zutritt in die Wohnung des 90 - jährigen Geschädigten. Im Rahmen eines Gespräches ließ sich der angebliche Heizungsmonteur diverse Wertgegenstände zeigen. Nachdem dieser die Wohnung verlassen hatte, wurde das Fehlen von diversem Schmuck in Form von Perlenketten und Armbändern bemerkt.

Höhe Diebesgut: 5200,00 EUR Versuchter Diebstahl Tatort: 61440 Oberursel, George-C.-Marshall-Ring Tatzeit: Sonntag, 02.12.2018, 02.50 Uhr Zur o.g. Tatzeit wurde die Geschädigte durch Geräusche aus ihrem Garten wach. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie zwei männliche Personen, die gerade aus der im Garten befindlichen Hütte traten. Die Geschädigte sprach die vermeintlichen Täter an, welche daraufhin umgehend ohne Beute die Flucht ergriffen. Die vermeintlichen Täter können wie folgt beschrieben werden.

1. Männlich, ca. 175 cm, 18-20 Jahre alt, dunkle Wollmütze, dunkel gekleidet 2. Männlich, ca. 175 cm, 18-20 Jahre alt, dunkle Bomberjacke Hinweise auf die Identität der möglichen Täter nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Verkehrsunfälle

Tatort: 61440 Oberursel, Pfeiffstraße (Parkplatz Aldi) Tatzeit: Samstag, 01.12.2018, 13.00 - 13.30 Uhr Die Geschädigte parkte ihren roten, VW Golf auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes. Nachdem sie ihren Einkauf beendet hatte stellte sie fest, dass ihr PKW im hinteren, linken Bereich beschädigte wurde. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR Der vermeintliche Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.- Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Königstein Straftaten:

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Freitag, 03.11.2018, zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr 61462 Königstein, Am Roth

Im o. g. Tatzeitraum begaben sich bisher unbekannte Täter in ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus, indem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Danach begaben sie sich an die Wohnungstür des Geschädigten im Obergeschoss und hebelten die "nur geschlossene" Wohnungstür auf. Danach durchsuchten die Täter die komplette Wohnung, entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Ohne Beute verließen die den Tatort wieder.

Zeugen der Tat können sich mit der Polizei in Königstein, unter 06174/ 9266- 0, telefonisch in Verbindung setzen.

Weiterhin rät die Polizei Wohnungs- und Haustüren beim Verlassen immer abzuschließen und nicht nur zuzuziehen, da sie sonst von den Tätern sehr viel leichter geöffnet werden können

