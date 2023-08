Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Zeugen nach sexueller Belästigung und Körperverletzung gesucht

Rostock (ots)

Am 22.08.2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock gegen 17:20 Uhr darüber informiert, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der S-Bahn von Warnemünde Bf. Richtung Hauptbahnhof Rostock gekommen sein soll. Die Beamten der Bundespolizei begaben sich daraufhin unverzüglich zum Haltepunkt Parkstraße, wo der Geschädigte zusammen mit einem weiteren Zeugen schon auf die Beamten wartete.

Der Geschädigte gab dort gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass zwei Frauen in der abfahrbereiten S-Bahn gegen 17:00 Uhr in Warnemünde von einer männlichen Person aus einer Personengruppe von fünf Männern heraus, in sexueller Weise angesprochen und belästigt worden sein sollen. Der Geschädigte sowie ein weiterer Zeuge, die dieses beobachteten, wollten dies unterbinden, woraufhin der unbekannte Täter den Geschädigten mit der flachen Hand unvermittelt ins Gesicht schlug und ihn beraubte. Danach verließen die Frauen den S-Bahnwagen und stiegen weiter vorne in einen anderen Wagen wieder ein.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Dienstag, den 22.08.2023 gegen 17:00 Uhr in der abfahrbereiten S-Bahn am Bahnhof Warnemünde den Sachverhalt beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Insbesondere bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock zur Aufklärung des Sachverhalts, die beiden Frauen darum, sich unter den angegebenen Erreichbarkeiten bei der Bundespolizei zu melden. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell