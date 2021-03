Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Einhandmesser und berauschende Mittel im Gepäck

Rostock (ots)

Sichtlich nervös verhielt sich am Sonntagabend ein 23-jähriger Deutscher bei seiner Kontrolle durch die Bundespolizeibeamten in der S-Bahn von Lütten Klein Richtung Rostock Hauptbahnhof. Auf Nachfrage der Beamten, ob der Mann Gegenstände bei sich führe, die nicht erlaubt seien, wich er dieser bewusst aus. Daraufhin wurde die Person aufgefordert, die Tasche zu leeren. Hierbei kamen zwei Tüten mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen zum Vorschein. Auf Nachfrage zum Inhalt der Tüten, gab der Mann an, dass es sich um Cannabis Blüten (36,9 g) und Haschisch (19,9 g) handeln soll. Weiterhin holte er ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von 14,8 cm aus seiner mitgeführten Tasche. Die Betäubungsmittel als auch das Messer wurden sichergestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Der Vorgang bezüglich des Einhandmessers wurde nach Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zuständigkeitshalber an die Bußgeldstelle der Stadt Rostock abgegeben.

