Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Südafrikanerin reist mit verfälschten Urkunden und Amphetaminen im Gepäck

Rostock (ots)

Bereits am 16.10.2020 gegen 12:30 Uhr stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock eine 29-jährige Südafrikanerin fest, die sich bei einer Kontrolle im Seehafen Rostock mit einem gültigen südafrikanischen Reisepass und einem manipulierten niederländischen Aufenthaltstitel auswies. Nach eigenen Angaben wollte sie nach Kopenhagen/Dänemark reisen. Die Überprüfung des nationalen niederländischen Aufenthaltstitels ergab, dass dieser hinsichtlich seiner zeitlichen Gültigkeit händisch verändert wurde, da er bereits seit Anfang Januar 2020 abgelaufen war. Bei der Durchsuchung der Frau konnten dann mehrere Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich um Amphetamine. Gegen die Südafrikanerin wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, unerlaubter Einreise und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Da die Frau Deutschland sowie das Schengen-Gebiet zu verlassen hatte und die Gefahr bestand, dass sie dem nicht nachkommen werde, wurde sie am 17.10.2020 unmittelbar den niederländischen Behörden in Goch an der deutsch-niederländischen Grenze übergeben.

