Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Einbruch in Indoor-Spielplatz

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Bönningstedt ist es zu einem Einbruch in einen Indoor-Spielplatz gekommen. Bislang unbekannte Täter erbeuteten dabei eine Vielzahl an Spielutensilien.

Die Tat ereignete sich zwischen Montag, dem 8. Juni 2020 -15 Uhr- und Freitag, dem 12. Juni 2020 -10:50 Uhr- in der Goosmoortwiete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die unbekannten Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten eine Vielzahl an Spielutensilien sowie technische Geräte. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Vermutlich nutzten der oder die Täter ein größeres Fahrzeug, um das Stehlgut abzutransportieren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 mit der Kriminalpolizei Pinneberg in Verbindung zu setzen.

