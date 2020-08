Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Alkoholisierter Radfahrer beleidigt Bundespolizisten

Rostock (ots)

Als Beamte der Bundespolizei in den heutigen Nachtstunden den S-Bahnhaltepunkt Lütten Klein bestreiften, trauten sie ihren Ohren kaum, als ein Radfahrer, sie am Tunnelausgang mit den Worten "ACAB" und durch Zuruf weiterer obszöner Äußerungen verbal beleidigte. Aufforderungen der Polizeibeamten anzuhalten, wurden von ihm ignoriert. Mit dem Dienstfahrzeug nahmen die Beamten die Verfolgung des Radfahrers auf und konnten ihn anschließend in der Alten Warnemünder Chaussee stellen. Dort leugnete er die durch die Beamten vorgeworfene Straftat. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte durch die Bundespolizisten merklicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,8 Promille. Somit bestand neben dem Verdacht der Beleidigung auch noch der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr. Zuständigkeitshalber wurden die Kollegen der Landespolizei hinzugezogen. Diese verbrachten den Radfahrer zur Blutentnahme ins Zentralgewahrsam. Nunmehr wird gegen den 28-jährigen Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell