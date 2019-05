Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Polizeieskorte für Entenfamilie

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Offensichtlich hatte sich in den frühen Morgenstunden eine elfköpfige Entenfamilie verlaufen und irrte ziellos auf dem Gehweg auf Höhe des Innenministeriums des Landes MV in der Wismarschen Straße umher.

Ein besorgter Bürger beobachtete das Treiben und verständigte die Beamten des Bundespolizeireviers am Bahnhof in Schwerin. Diese setzten sich unverzüglich in den Streifenwagen.

Bei der Entenfamilie angekommen erkannten sie, dass diese ihr ca. 150 Meter entferntes Domizil am Pfaffenteich, ohne Gefahr zu laufen überfahren zu werden, nicht erreichen kann.

Kurzerhand erfolgte eine Sperrung der Alexandrinenstraße und die Entenfamilie wurde unter Polizeischutz sicher über die Straße geleitet. Am Pfaffenteich angekommen, entfernte sich die Mutter mit ihren Jungen "ohne ein Wort des Dankes".

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell