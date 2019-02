Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Reisezugwagen großflächig mit Graffiti beschmiert

Schwerin (ots)

Der Triebfahrzeugführer des RE 13944 informierte das Bundespolizeirevier Schwerin am Morgen des 25. Februar darüber, dass der Zug im Zeitraum vom 24. Februar 2019, 21:30 Uhr bis 25. Februar 2019, 06:00 Uhr mit Graffiti in der Abstellanlage des Bahnhofes Schwerin beschmiert worden sei. Die eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Schwerin stellte nach Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof Schwerin fest, dass dieser mittels verschiedenen Farben großflächig besprüht wurde. Die unbekannten Täter brachten mehrere Schriftzüge in einer Gesamtgröße von 31,5 m² an. Über die DB AG wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei auch um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit vom 24. Februar 2019, 21:30 Uhr bis 25. Februar 2019, 06:00 Uhr auffällige Personen am Hauptbahnhof Schwerin beobachtet oder kann Angaben zum Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell