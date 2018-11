BPOL-HRO: Mit 1,7 Promille gegen Lichtmast

Rostock (ots) - In der Nacht vom 12.11.2018 gegen 01:00 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei in der Tessiner Straße ein Opel Astra festgestellt. Dieser stand dort auf der zweispurigen Fahrbahn sehr auffällig in Richtung stadtauswärts.

Als die Beamten mit dem Fahrer Kontakt aufnehmen wollten, war dieser mit seinem Handy beschäftigt und erkannte die Polizisten erst, als diese an die Scheibe der Fahrertür klopften.

Zuvor stellten die Beamten fest, dass der Opel am vorderen rechten Kotflügel beschädigt war. Zusätzlich wurde eine abgebrochene Radaufhängung mit verkeiltem Vorderrad festgestellt.

Nach dem Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten merklicher Atemalkoholgeruch entgegen. Auf Vorhalt hinsichtlich des Alkoholgenusses wurde dies von dem Fahrer bejaht. An den Unfallhergang konnte er sich aber nicht mehr erinnern. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Lichtmast wies im unteren Bereich starke Beschädigungen auf und es befanden sich einzelne Teile der Fahrzeugverkleidung auf der Fahrbahn.

Der Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille auf. Ein Abschleppunternehmen entfernte das Fahrzeug vom Unfallort und der Fahrzeugführer wurde von seinem Vater abgeholt. Die weiteren Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr werden von der Verkehrspolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



