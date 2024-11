Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Vierjähriger allein im Bahnhof unterwegs

Neumünster (ots)

Freitagnachmittag wurden Bundespolizisten im Bahnhof Neumünster auf einen Jungen aufmerksam gemacht, der gefährlich nahe an den Gleisen stand. Ein Passant hatte die Bundespolizei alarmiert.

Der Passant versuchte den Jungen anzusprechen, da lief dieser in die Bahnhofshalle und später in Richtung Innenstadt. Sofort nahmen vier Bundespolizisten die Nachsuche auf und konnten den Jungen schließlich an einer Bankfiliale am Bahnhof antreffen.

Der Vierjährige gab auf Befragen der Beamten an, er war mit seiner Mutter im Bus unterwegs gewesen und hatte den Bus offensichtlich bei einem Halt verlassen, ohne dass seine Mutter dies mitbekommen hatte.

Voller Tatendrang war er zum Bahnhof gelaufen, wo ihn letztendlich die Bundespolizei in Obhut nahm.

Der Junge war auf der Wache der Bundespolizei sehr an der "Verbrecherjagd" interessiert und löcherte die Beamten mit Fragen.

Die Eltern wurden kontaktiert und kamen nach zehn Minuten zur Bundespolizeiwache.

Mutter und Vater waren sichtlich erleichtert und nahmen ihren Jungen in Empfang.

