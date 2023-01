Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NF - Bundespolizei schnappt Mehrfachbetrüger auf der Grenzstraße

Neupepersmark (ots)

Eine Staatsanwaltschaft suchte den 59-jährigen Nordfriesen mit Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Betruges in vier Fällen. Auf der Grenzstraße Höhe Bramstedtlund klickten jetzt die Handschellen.

Gestern Morgen gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen Audi mit NF-Zulassung auf der Grenzstraße. Eine Überprüfung der Personalien des Fahrers im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Treffer. Nach dem 59-jährigen Mann wurde mit Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft gefahndet. Er hatte noch eine Geldstrafe von 2100,- Euro zu bezahlen, andernfalls müsste der Mann für 70 Tage ins Gefängnis. Er wurde vor Ort verhaftet und ihm auf der Dienststelle der Bundespolizei die Möglichkeit zur Begleichung der Schuld gegeben. Da er sogar so viel Geld bei sich hatte, zahlte er schweren Herzens die Summe und entging so einem zweimonatigen Aufenthalt in der JVA.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell