Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L23 Höhe Abzweig Breesen, Landkreis Vorpommern - Rügen

Grimmen (ots)

Am 15.08.2022 gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der L23, auf Höhe des Abzweiges nach Breesen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 58-jährige deutsche Fahrer eines VW befuhr die L23 aus Richtung Behren-Lübchin kommend in Richtung Bad Sülze. Am Abzweig nach Breesen bog der 22-jährige deutsche Fahrer eines PKW Peugeot nach rechts auf die L23 ab, ohne die Vorfahrt des VW zu beachten. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Die beiden Verletzten wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Rostock verbracht. Der Grad der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und für die Bergungsmaßnahmen für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

