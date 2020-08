Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Kühe in Gleisnähe beeinträchtigen mehrfach den Bahnverkehr

Flensburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einsätzen der Bundespolizei an der Bahnstrecke Pattburg - Flensburg im Bereich der B 199. Triebfahrzeugführer der durchfahrenden Züge hatten Kühe im unmittelbaren Gleisbereich gemeldet und sofort wurde der Befehl zur "Langsamfahrt" ausgegeben. Bereits Samstagmittag meldete ein Lokführer mehrere Kühe in Gleisnähe in diesem Bereich. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte jedoch nach Eintreffen am beschriebenen Ort keine ungewöhnlichen Feststellungen machen. Als die Beamten am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr erneut zu der Stelle beordert wurden, befanden sich zwei Kälber außerhalb einer eingefriedeten Koppel mit Möglichkeit eines Zugangs zu den Gleisen. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass die Koppel (auf der sich ca. 30 Rinder befanden) an der Stelle mittels Elektrozaun mit nur einem Draht gesichert war und dieser entlang der Bahnstrecke auch an anderen Stellen Mängel aufwies. Über die Leitstelle der Bundespolizei wurde der Tierhalter ermittelt und er vor Ort auf die Missstände aufmerksam gemacht. Er nahm seine Rinder noch am selben Tag von der Weide und sagte zu, den Zaun schnellstmöglich in Stand zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Jürgen Henningsen

Telefon: 0461 - 3132 105

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell