POL-DO: Schuhsohlen-Abdruck verrät Tatverdächtigen nach Einbrüchen in Kleingärten

Ein 46-jähriger Dortmunder bemerkte am Montagmorgen (11.11.2024) in der Kleingartenanlage am Rahmer Wald drei unbekannte Männer, die mit Taschenlampen das Umfeld ausleuchteten. Die von dem Laubenbesitzer verständigte Polizei stellte wenig später drei Laubeneinbrüche fest.

Der 46-Jährige hielt sich in seiner Laube auf, als die Männer um 4.20 Uhr sein Gartengrundstück betraten. Der Mann öffnete die Tür seiner Laube - die Unbekannten flüchteten. Die sofort informierte Polizei setzte einen Diensthund ein, der eine Spur aufnahm. Die Fährte führte während der Fahndung auf die Westhusener Straße, wo die Polizei einen 25-jährigen Dortmunder antraf.

Er führte zwei Mobiltelefone, ein Vorhängeschloss, eine EC-Karte und zwei Schlüsselbunde mit sich. Zur Herkunft der Gegenstände dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Bereits jetzt steht fest, dass die EC-Karte aus einem der Laubeneinbrüche stammen muss.

Während der Spurensuche an den Tatorten fotografierte die Polizei auch Schuhabdrücke. Ein Vergleich mit dem Schuhprofil des 25-Jährigen erhärtete den Verdacht, dass er am Tatort war. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen deshalb fest.

Die Einsatzkräfte sicherten weitere Spuren und entdeckten auf einem Fluchtweg auch Arbeitshandschuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Identität der zwei noch unbekannten Tatverdächtigen.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen gegen den festgenommenen 25-Jährigen nicht vor. Er hat einen festen Wohnsitz in Dortmund und konnte nach Abschluss der ersten Ermittlungen die Wache verlassen. Bei den Ermittlungen gegen ihn geht es um besonders schweren Einbruch.

