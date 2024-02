POL-DO: Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund beobachten mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmittel

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0195 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund Am Mittwoch (21.2.) kam es in der Bergmeisterstraße in Dortmund-Schüren zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung. Nach ersten Ermittlungen hat ein 59-Jähriger seine 50-jährige Frau getötet und sich dann selbst das Leben genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Presseauskünfte erteilt ...

mehr