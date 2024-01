POL-DO: Einladung zum Medientermin: Ermittler der Polizei Dortmund stellen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Dortmund Cold Case Fälle vor

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0022 Am heutigen Tag (8.1.) fand in der Dortmunder Innenstadt eine Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Statt der angemeldeten Teilnehmerzahl von 30 Fahrzeugen nahmen 130 Autos daran teil. Die Strecke wurde daraufhin verkürzt. So konnten weitreichende Verkehrsstörungen vermieden ...

mehr