POL-DO: Zwei versuchte Tötungsdelikte in Dortmund - Möglicher Zusammenhang

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1149 Die Schwerpunkteinsätze der Polizei Dortmund in der Innenstadt dauern an. Am vergangenen Freitag (24. November 2023) kontrollierten Polizei, Ordnungsamt und Zoll mehrere Shisha-Bars. Die Kolleginnen und Kollegen des Zolls stellten in einer Bar illegal hergestellten Tabak sicher. Durch die Stadt Dortmund wurden 7.000 Euro Rückstände ...

mehr