POL-DO: Zeugenaufruf nach Raubüberfall in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0900 Doppeltes Pech hatte in der Nacht zu Mittwoch (17.8.2022) ein 54-Jähriger Mann. Der Dortmunder war gegen 2:15 Uhr zu Fuß auf dem Dorstfelder Hellweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Dorstfelder Allee fuhr ein Fahrradfahrer an ihm vorbei und riss dem 54-Jährigen sein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche. Bei dem Raub ...

