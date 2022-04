Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Nissan mit Anhänger umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereit Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.40 Uhr auf der Landesstraße 1140 auf Höhe Möglingen ereignete. Der Fahrer eines Nissan-Pick up mit Anhänger, der mit Holzbrettern beladen war, kam aus bislang unbekannter Ursache auf seiner Fahrt in Richtung Schwieberdingen ins Schlingern und auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er seitlich ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf drehte sich das Gespann um seine eigene Achse und kippte um. Der Fahrer des Nissan erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell