Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung an der B1 - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0218

Am Samstagabend (19.Februar) kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der B1 zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 27-jähriger Dortmunder wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es um 20.30 Uhr zwischen einem 27-jährigem Dortmunder und einer größeren Personengruppe zu einem verbalen Streit. Im Zuge des Streites wurde der 27-Jährige mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Dortmunder befindet sich in stationärer Behandlung in einem Dortmunder Krankenhaus, Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Die Personengruppe flüchtete unerkannt. Der vermeintliche Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 Jahre alt, 170 bis 172 cm groß, von dicker Statur, bekleidet mit einem grauen Anzug und soll laut Zeugenaussagen Libanese sein. Bei den weiteren Tätern handele es sich laut Aussage des Zeugen ebenfalls um Libanesen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Können Sie Angaben zum Sachverhalt machen? Dann melden Sie sich bitte bei unserem Kriminaldauerdienst unter 0231/1327441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell