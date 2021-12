Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Walther-Kohlmann-Straße

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Walther-Kohlmann-Straße sind am Mittwochvormittag (1. Dezember) zwei Männer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 63-jähriger Dortmunder zu diesem Zeitpunkt in Richtung Süden unterwegs. An der Kreuzung mit dem Flautweg wollte er offensichtlich nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar aus bislang ungeklärter Ursache den ihm entgegenkommenden Wagen eines 26-Jährigen aus Lünen. Es kam zur Kollision.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr musste zudem einen Hund, der sich in einem der Fahrzeuge befand, vorübergehend in ein Tierheim bringen.

An der betroffenen Kreuzung kam es während der Unfallaufnahme zu Sperrungen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 35.000 Euro.

