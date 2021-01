Polizei Dortmund

POL-DO: Platzverweise und Verkehrsverstöße bei erneuten Kontrollen am Wallring

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0071

Ein weiteres Mal haben Beamte der Dortmunder Polizei ihren Fokus auf den Wallring und die angrenzenden Straßen gerichtet. Ein weiteres Mal ahndeten sie dort Verstöße und erteilten Platzverweise.

In der Nacht zu Donnerstag (21.1.) stellten die Polizisten auf dem Wall rund 50 Fahrzeuge mit augenscheinlichem Bezug zur illegalen Raser-, Tuner- und Poserszene fest. Insgesamt sechs Ruhestörungen meldeten Anwohner aus dem Bereich am Schwanenwall. Die Bilanz des Einsatzes stellte sich am Ende wie folgt dar: Elf Verwarngelder wegen unnützen Hin- und Herfahrens, drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, eine weitere wegen eines Rotlichtverstoßes sowie 19 Platzverweise.

Herausragende Störungen im fließenden Verkehr konnten die Einsatzkräfte nicht feststellen. Auch Sperrmaßnahmen waren in dieser Nacht nicht notwendig. Möglicherweise nur eine Momentaufnahme, sicher jedoch keine Gründe nachzulassen - und so wird die Dortmunder Polizei auch zukünftig den Bereich im Blick haben und konsequent gegen entsprechende Störungen vorgehen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell