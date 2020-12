Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw prallt gegen Baum und kippt um: Verkehr auf der B1 bis voraussichtlich 10 Uhr beeinträchtigt

Dortmund (ots)

Gegen 2.35 Uhr prallte in der Nacht zu Montag (7.12.2020) ein Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 1 in Dortmund (Höhe Stadtkrone Ost, Richtung Bochum) nach ersten Erkenntnissen ungebremst gegen einen Baum. Die Zugmaschine kippte um. Den schwer verletzten und eingeklemmten Fahrer befreite die Feuerwehr aus dem Führerhaus. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aus dem Tank des Lkw floss Diesel in großen Mengen aus. Die deshalb erforderlichen Reinigungsarbeiten dauern bis voraussichtlich 10 Uhr. Aktuell reicht der Stau bis Holzwickede zurück. Die B1 war an der Unfallstelle über mehrere Stunden gesperrt. Aktuell fließt der Verkehr einspurig vorbei.

Die stark beschädigte Zugmaschine wurde abgeschleppt. Genaue Angaben zur Unfallursache sind derzeit nicht möglich.

Wir berichten nach.

