POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Wohnung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0515

Nach einem Raubüberfall in einer Wohnung an der Pöllerstraße in Dortmund-Kurl am Dienstagmorgen (19. Mai) sucht die Polizei Zeugen.

Den ersten Angaben eines 46-jährigen Dortmunders zufolge hatte es gegen 10.15 Uhr an der Tür seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus geklingelt. Der Mann öffnete diese in dem Glauben, seine Frau kehre nach Hause zurück, und begab sich in die Wohnung. Kurze Zeit später traf er im Wohnungsflur demnach auf einen unbekannten Mann, der ihn mit einem Messer bedroht haben soll. Der Unbekannte forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 46-Jährige sagte dem Täter schließlich, wo er Wertsachen finden könne. Mit Bargeld und Schmuck flüchtete dieser anschließend - in Begleitung eines zweiten Unbekannten - aus der Wohnung. Wo sein Begleiter sich während der Tat aufgehalten hatte, ist derzeit noch unklar.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 35 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, schlanke/trainierte Figur, kurze Haare. Gekleidet war er komplett in schwarz (Hose, Kapuzenpullover, Schuhe), zudem trug er einen schwarzen Mundschutz sowie schwarze Handschuhe. Der zweite Täter soll ähnlich ausgesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

