Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Lünen - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0375 Am gestrigen Tag (6.4.) hat eine unbekannte Tätergruppe zwei Opfer mehrfach angegangen und beraubt. Ein Opfer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 18 Uhr sprach die Tätergruppe zwei Männer im Bereich des Platzes Engelswiese (Am Zentralen Omnibusbahnhof) an. Nach Angaben der späteren Opfer boten sie ihnen Drogen an. Als sie verneinten, griffen die Täter die beiden Männer an und schlugen mehrfach auf sie ein. Sie entwendeten die Geldbörse von einem der Opfer und flüchteten nach der Tat in unbekannten Richtung.

Rettungswagen brachten den 33-jährigen Selmer und den 53-jährigen Lüner in das Krankenhaus. Nachdem sie nach ambulanter Behandlung entlassen wurden, trafen sie gegen 20.10 Uhr erneut auf die Tätergruppe an der gleichen Örtlichkeit. Wieder kam es zu einer Auseinandersetzung. Der 53-Jährige konnte flüchten. Daraufhin schlugen und traten die Täter auf den verbliebenen 33-Jährigen ein. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, ließen sie von dem Opfer ab und flüchteten in Richtung Merschstraße.

Der 33-Jährige hatte bei Eintreffen der alarmierten Polizei das Bewusstsein verloren. Er wurde bei der zweiten Auseinandersetzung schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Bei der Tätergruppe soll es sich nach Zeugenangaben um fünf bis sechs junge Männer im Alter von 16 bis 23 Jahren handeln. Ein Täter trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche, ein anderer einen blauen Pullover mit weißem Aufdruck. Nach Zeugenangaben sollen alle Täter einen südländischen Phänotyp haben. Eine weitere Beschreibung ist nicht möglich.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Insbesondere der Mann, der bei der zweiten Tat die Täter vertrieben hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise an die Kriminalwache unter 0231-132 7441.

