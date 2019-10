Polizei Dortmund

POL-DO: Demonstrationen am 28. Oktober in der Dortmunder Nordstadt

Ein weiterer rechtsextremer Aufmarsch führt am heutigen Tag (28.10.2019) durch Teile der Dortmunder Nordstadt. Wie bei den zurückliegenden Versammlungen auch soll verhindert werden, dass der Aufzugsweg der Rechtsextremisten an Orten vorbeiführt, an denen Mahnmale und Gedenkstätten an die Opfer nationalsozialistischer und rechtsextremer Gewalt erinnern.

Wegen der rechtsextremistischen Demonstration, aber auch wegen weiterer angemeldeter Versammlungen des Gegenprotests ist auch heute wieder mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu rechnen. Die Wegstrecke des Aufzugsweges "Rechts" beginnt erneut an der Kurfürstenstraße/Steinstraße und führt über die Mallinckrodtstraße ins Hafenviertel.

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird die Polizei flexibel reagieren und Beeinträchtigungen für die Öffentlichkeit so gering wie möglich halten.

