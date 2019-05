Polizei Dortmund

POL-DO: Kind und Fahrrad nach Unfall gesucht!

Dortmund (ots)

Diese Suchmeldung ist eher ungewöhnlich aber zur Unfallermittlung nötig: Die Dortmunder Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Dortmund-Scharnhorst am Mittwoch (22. Mai) das Unfallopfer, vermutlich einen Jugendlichen, der sich bei dem Sturz mit dem Fahrrad verletzt hat.

Nach Angaben des Autofahrers, ein 67-jähriger Dortmunder, fuhr er in seinem Opel Zafira um 17.55 Uhr, auf der Straße Buschei in südliche Richtung. An einem Fußgängerüberweg bremste er sein Auto, um einen Radfahrer die Straße überqueren zu lassen.

Ab da kann nur vermutet werden, was geschah: Der Junge auf dem Rad erschrak sich offensichtlich und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen am Arm zu. Ob es zu einer Berührung mit dem Auto gekommen ist, ist noch unklar.

Der Autofahrer kümmerte sich um den Jungen, fragte nach Verletzungen, alarmierte einen Rettungswagen und gab ihm seine Personalien. Dann "flüchtete" der Junge noch vor Eintreffen des Rettungswagens vom Unfallort. Seine Personalien sind nicht bekannt.

Eine Zeugin hatte zwar den Unfall nicht beobachtet, aber den verletzten Jungen gesehen und auch beschreiben können. Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei nun nach dem Unfallopfer:

Der Junge ist ca. 150-160 cm groß, 13-14 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, stabil gebaut und am Arm verletzt. Er soll eine schwarze Trainingsjacke mit roten Streifen und eine schwarze Hose getragen haben. Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein rot /graues Mountainbike gehandelt haben.

Wer kennt den Jungen oder kann Angaben zu ihm machen? Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache in Scharnhorst unter 0231 - 132 3621 entgegen.

