POL-DO: Mutmaßlicher Kupferdieb in Lütgendortmund festgenommen

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (23. Mai) hat ein aufmerksamer Zeuge einen mutmaßlichen Kupferdieb auf frischer Tat erwischt. Der Mann konnte nach seiner Flucht wenig später festgenommen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge ging der Zeuge gegen 3.20 Uhr mit seinem Hund spazieren, als er den Verdächtigen an einem Mehrfamilienhaus am Lütgendortmunder Hellweg wahrnahm. Offenbar schraubte der Mann gerade das Fallrohr einer Regenrinne ab. Als dieser wiederum den Zeugen entdeckte, flüchtete er. Der Zeuge hingegen meldete den Vorfall der Polizei und verfolgte den Mann in Richtung des S-Bahnhofs Somborn.

Weil der Tatverdächtige über die Gleise lief, musste der Bahnverkehr kurzfristig gestoppt werden. Wenig später konnten Polizisten den Mann festnehmen.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen Dortmunder. Er ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes mehrere verschlossene Briefumschläge - adressiert an verschiedene Mieter am Lütgendortmunder Hellweg. Die Adresse des 27-Jährigen stand hingegen nicht auf dem Couvert...

