POL-DO: Polizei nimmt Fahrraddiebe in Lünen fest

Polizeibeamte in zivil haben am vergangenen Freitag (17. Mai) jugendliche Tatverdächtige nach zwei versuchten Fahrraddiebstählen am Lüner Bahnhof festgenommen.

Aufgrund vermehrter Fälle von geklauten Fahrrädern im Bahnhofsbereich, hatten zivile Polizeibeamte am Freitag ihren Fokus auf das Bahnhofsumfeld gelegt. Dabei wurden sie auf insgesamt zwei Taten und drei Tatverdächtige aufmerksam.

Der erste Versuch um 17:30 Uhr an der Rückseite des Bahnhofs scheiterte vermutlich nur daran, dass unvermittelt zwei Passanten am Tatort vorbeigingen. So mussten die polizeilich bekannten 16- und 17-Jährigen (aus Mülheim an der Ruhr und Lünen) von ihrem Vorhaben ablassen.

Allerdings kehrte der 17-jährige Lüner gegen kurz nach 19 Uhr zurück. Diesmal mit einem anderen Helfer, einem 13-jährigen aus Werne. Als die beiden zum erneuten Versuch des Fahrraddiebstahls ansetzten, schalteten sich die Polizeibeamten ein und nahmen beide fest. Zu Fuß ging es dann zur Polizeiwache.

Einer von ihnen äußerte, dass sie die Räder "knacken und in der Dortmunder Nordstadt zu Geld machen wollten". Das Geld aus dem Verkauf bräuchten sie für den Kauf von Betäubungsmitteln. Auch zu dem ersten Versuch und dem Mittäter ließen sie sich ein.

Der 13-Jährige wurde von der Wache in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Den 17-jährigen Lüner holte seine Mutter an der Wache ab.

Die Ermittlungen dauern an.

