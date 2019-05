Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerdieb nach kurzer Flucht gestellt - Ermittlungen zu Mittäter dauern an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0567

Polizeibeamten fiel in der Nacht zu Montag (20. Mai) ein Motorroller auf, der um 2:17 Uhr mit zwei Personen besetzt im Keuninghauspark fuhr.

Nachdem die beiden Gestalten den Streifenwagen erkannten, sprangen sie vom Roller und rannten in westliche Richtung davon. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf und stellten kurze Zeit später einen der Flüchtenden.

Bei ihm handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Angaben zum Tatgeschehen machte der 15-Jährige Beschuldigte nicht. Auch nicht zu seinem Komplizen. Der unerkannt entkommen war.

Im Anschluss an die Verfolgung nahmen die Beamten den zurückgelassenen Roller näher in Augenschein. Sie ermittelten, dass der Motorroller am 18.05.2019 an der Schützenstraße entwendet worden und zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Zündschloss des Motorrollers befand sich noch der Schraubendreher mit dem dieser offensichtlich von den beiden kurzgeschlossen worden war. Die Polizeibeamten stellten auch noch eine PET-Flasche aus dem Rollerfach sicher, um eventuelle Spuren zu sichern.

Im Anschluss übergaben die Polizeibeamten den Motorroller an den glücklichen Eigentümer.

