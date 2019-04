Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt drei mutmaßliche Autoaufbrecher fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0423 Am Sonntag (14.4.) haben Polizisten drei Tatverdächtige festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in Dortmund-Dorstfeld ein Auto aufgebrochen zu haben.

In der Nacht zu Sonntag meldete sich gegen 2.45 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei Polizei. Er konnte beobachten, wie zwei Täter in der Karl-Funke-Straße bei einem Auto die Scheibe einschlugen und zwei Werkzeugkoffer entwendeten. Danach stiegen sie in ein Auto und flüchteten.

Die Polizisten konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung die Tatverdächtigen auf der Rheinischen Straße anhalten. Im Auto wurden insgesamt drei Personen angetroffen. Dazu Einbruchswerkzeug und vermeintliches Diebesgut in Form von zwei Werkzeugkoffern.

Bei den Verdächtigen handelte es sich um drei Dortmunder im Alter von 25 bis 29 Jahren. Die Beamten brachten alle drei in das Polizeigewahrsam.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden zwei Tatverdächtige entlassen. Gegen den dritten lag ein Haftbefehl vor. Die Beamten brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

