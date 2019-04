Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei warnt vor falschen Fernsehtechnikern in Lünen

Dortmund (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Dortmunder Polizei vor falschen Fernsehtechnikern. In Lünen bestahlen zwei Männer am Freitagnachmittag (12.4.) eine 52-Jährige in ihrer Wohnung.

Ersten Erkenntnissen zufolge gaben sich die späteren Tatverdächtigen an der Wohnungstür in der Behringstraße als Fernsehtechniker aus. Gegen 14 Uhr betrat dann zunächst ein Mann die Wohnung und ließ sich ein Fernsehgerät zeigen. Der zweite Mann kam hinzu und schaute sich in einem anderen Raum ein weiteres Gerät an. Dann verließ das Duo die Wohnung. Später bemerkte die 52-Jährige, dass sich ihr Bargeld nicht mehr im Schrank befand.

Die Tatverdächtigen waren laut Zeugenaussage etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatten ein gepflegtes Äußeres und waren vermutlich türkischer Herkunft. Einer hatte eine etwas korpulentere Statur und einen Bart. Er trug einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd mit schwarzen Kästchen als Muster. Der zweite Tatverdächtige trug ebenfalls einen schwarzen Anzug.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

In dem Zusammenhang warnt die Dortmunder Polizei noch mal ausdrücklich:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Fragen Sie die potenziellen "Techniker" oder auch andere angebliche Mitarbeiter von Firmen nach ihrem Ausweis sowie dem Ausweis zur Firma/zum Betrieb. Oder bieten Sie an, in der Firma/dem Betrieb anzurufen und zu erfragen, ob diese/dieser wirklich Mitarbeiter zu Ihnen geschickt hat.

Bitten Sie Ihre Nachbarn um Unterstützung und rufen Sie in Zweifelsfällen die Polizei unter 110!

