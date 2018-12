POL-DO: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1620

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (9.12.) gegen 11 Uhr im Bereich Bebelstraße/Wilhelm-Meier-Straße ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 59-Jährige aus Lünen mit ihrem Audi auf der Wilhelm-Meier-Straße in Richtung Norden. Als sie in Höhe der Einmündung nach links in die Bebelstraße abbiegen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Daewoo einer 77-Jährigen aus Lünen. Diese war auf der Bebelstraße in Richtung Südosten unterwegs. Im Anschluss geriet der Daewoo über die Gegenfahrspur und prallte gegen einen Metallpfosten auf dem dortigen Gehweg.

Bei dem Unfall verletzte sich die 77-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Die 59-Jährige blieb unverletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell