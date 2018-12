POL-DO: Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb nahe des Ostfriedhofs

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1619

Die Dortmunder Polizei hat am Samstagmorgen (8.12.) einen mutmaßlichen Kupferdieb im Bereich Kaiserstraße/Roonstraße vorläufig festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann zuvor hoch hinaus: Über ein angrenzendes Baugerüst kletterte er auf das Dach der Kirchengemeinde an der Melanchthonstraße. Gegen 7 Uhr sah eine 68-jährige Dortmunderin dann, dass eine Kupferplatte von besagtem Dach zu Boden fiel. Als der Mann kurz darauf verschwand und mit einem Fahrrad zur Kupferplatte zurückkam, alarmierte sie die Polizei.

Als der Tatverdächtige die Beamten bemerkte, ließ er das Fahrrad fallen, rannte in die Calvinstraße und von dort in die Kaiserstraße. In Höhe der Roonstraße konnten die Polizisten den 29-Jährigen stellen und vorläufig festnehmen. Sein weiterer Weg an diesem Morgen führte anschließend in das Polizeigewahrsam.

