POL-DO: Unbekannter Geldabheber gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1616

Die Polizei fahndet mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Geldabheber. Zuvor war einer Dortmunder Seniorin die Geldbörse mitsamt der EC Karte gestohlen worden.

Die 96-jährige Frau hatte am 31. Juli 2018 an der Sparkasse in Dortmund-Hörde Geld abgehoben. Kurz danach stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Die Tatzeit kann auf 10:35 bis 11:15 Uhr beschränkt werden.

Um 14:22 Uhr des gleichen Tages versuchte ein unbekannter Tatverdächtiger, mit der erbeuteten EC Karte, an einem Bankautomaten an der Mallinckrodtstraße, Bargeld abzuheben. Eine Auszahlung gelang nicht.

Bei dem Versuch entstanden die folgenden Aufnahmen einer Überwachungskamera, mit der die Polizei nach dem unbekannten Mann fahndet.

"Wer kennt den Mann und kann Angaben zu dessen Personalien machen?" Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441 entgegen.

