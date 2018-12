POL-DO: Mehrere Autos in Lünen beschädigt - Polizei fasst Tatverdächtigen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1618

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Samstag (8.12.) einen Mann vorläufig festgenommen. Dieser soll zuvor im Bereich Bebelstraße/Wilhelm-Meier-Straße mindestens elf Autos beschädigt haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge hörte eine 52-jährige Lünerin gegen 1.15 Uhr einen lauten Knall vor einem Wohnhaus in der Bebelstraße. Dann bemerkte sie einen Mann, der gegen ein dort geparktes Auto trat und es an der Seite zerkratzte.

Die alarmierten Polizisten entdeckten wenig später in der Wilhelm-Meier-Straße einen jungen Mann, auf den die Zeugenbeschreibung passte. Als dieser die Beamten bemerkte, versuchte er zu flüchten - blieb dabei jedoch erfolglos. Die Polizeibeamten nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Lüner (19) vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Zudem stellten sie in der Wilhelm-Meier-Straße und in der Bebelstraße insgesamt elf beschädigte Fahrzeuge fest.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren tausend Euro.

