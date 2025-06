Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250627 - 0663 Frankfurt-Rödelheim: Versuchter Goldkettenraub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Mittwochabend (25. Juni 2025) kam es in Rödelheim zu einem versuchten Goldkettenraub. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 18:15 Uhr begab sich die 70-jährige Geschädigte in den Innenhof ihres Wohnhauses in der Lorscher Straße. Plötzlich trat ein unbekannter Mann hinter sie, legte seinen Arm um ihren Hals und durchtrennte mit einem unbekannten Schneidewerkzeug den Verschluss ihrer goldenen Halskette. Die Kette fiel dabei in die Kleidung der Geschädigten, weshalb der Tatverdächtige von der Dame abließ und ohne Beute mit einem Fahrrad in Richtung Glashüttener Straße flüchtete. Die 70-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 25 Jahre alt, 170 cm - 175 cm groß, normale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug eine Basecap, eine dunkle Brille und führte ein Fahrrad mit sich

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, bzw. dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 069/ 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell