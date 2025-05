Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250508 - 0490 Frankfurt - Fechenheim: Polizei nimmt Einbrecher fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwochabend (07. Mai 2025) nahmen Polizeibeamte drei Jugendliche fest, welche zuvor in eine Gartenparzelle einbrachen.

Gegen 19:45 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass sich drei Person widerrechtlich Zugang zu einer Gartenparzelle in einem Kleingartenverein in der Max-Eyth-Straße verschafft hätten. Die unmittelbar entsandten Polizeikräfte umstellten das Gelände und suchten dieses ab. Im Zuge dessen trafen sie die drei Jugendlichen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren an und nahmen diese fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizistinnen und Polizisten das Trio deren Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell