Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240325 - 0342 Frankfurt - Innenstadt: Exhibitionist in der U-Bahn

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagmorgen (24. März 2024) kam es in einer U-Bahn der Linie 1 zu exhibitionistischen Handlungen, als sich ein unbekannter Mann vor einer 18-Jährigen entblößte und in schamverletzender Weise Handlungen an sich vornahm.

Die Geschädigte befand sich gegen 05:10 Uhr in der U1, die zu diesem Zeitpunkt vom Willy-Brandt-Platz in Richtung Ginnheim fuhr. Im weiteren Verlauf der Fahrt bemerkte sie in der Bahn einen Mann, dessen Hose bis zu den Knien heruntergelassen war. Dieser saß ihr gegenüber und manipulierte an seinem Glied.

Als die junge Frau gegen 05:40 Uhr in Ginnheim ausstieg, verließ der Unbekannte ebenfalls die U-Bahn und entfernte sich in Richtung Waldgasse.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 35 Jahre alt, 180 cm bis 185 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, dunkelblonde mittellange Haare, gepflegtes Äußeres; bekleidet mit einer dunklen Winterjacke.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

