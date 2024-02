POL-F: 240215 - 0179 Frankfurt - Höchst: Störung öffentlicher Betriebe - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Frankfurt - Höchst: Störung öffentlicher Betriebe - Polizei sucht Zeugen

(yi) Am 08.Juni 2023 kam es in der Straßenbahn der Linie 11 an der Haltestelle "Zuckschwerdtstraße" zu einem Vorfall, bei dem ein Unbekannter eine bislang nicht identifizierte Flüssigkeit freisetzte.

Den Täter erkannte man mithilfe der vorhandenen Videoüberwachungsbilder wieder. Durch die freigesetzte Flüssigkeit kam es zu einer erheblichen Geruchsbelästigung der anderen Fahrgäste.

Zeugen, welche am 08.Juni 2023 zwischen 15:45 Uhr und 17:00 Uhr die Straßenbahn der Linie 11 in Richtung Frankfurt-Fechenheim "Schießhüttenstraße" befuhren und weitere Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit dem 17. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 11700 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

