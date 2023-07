Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230711 - 0814 Frankfurt - Sachsenhausen: Einbrecher auf Beutezug ertappt und festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 27-jähriger Mann war am Montagmorgen (10. Juli 2023) in Sachsenhausen unterwegs und versuchte gleich an mehreren Orten Beute zu machen. Passanten konnten ihn festhalten, was zu seiner Festnahme führte.

Der spätere Beschuldigte begab sich gegen 06.15 Uhr zunächst in die Oskar-Sommer-Straße und übersprang die Mauer eines Anwesens. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlte er im Garten einen Schuppen und versuchte anschließend noch über eine Terrassentür in ein Wohnhaus zu gelangen, scheiterte jedoch bei seinem Vorhaben. Zwei Hausnummern weiter versuchte er sein Glück bei einem Wintergarten und warf einen Stein gegen eine Glasscheibe. Doch auch hier gelang es ihm nicht, in das Gebäude einzudringen. Anschließend ergriff er die Flucht.

Etwa eine Stunde später drang der Beschuldigte in der Schweizer Straße in ein Apfelwein-Lokal ein und versuchte aus einer Kasse Geld zu entwenden, was ihm wiederum nicht gelang. In den Arbeitsräumen wurde er schließlich fündig und entwendete eine Tasche. Die 42-jährige Eigentümerin und eine Zeugin bemerkten den Dieb und nahmen die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht schubste er die 42-jährige und gelangte an ihr Bargeld. Passanten hielten den Mann in der Textorstraße fest. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 27-Jährigen fest und verbrachte ihn für die weiteren Maßnahmen auf die Dienststelle.

Seine Beute war er los. Ein Schlüsselbund aus der Gartenhütte sowie das Bargeld und die Umhängetasche konnten ihren Besitzern wieder ausgehändigt werden.

Neben dem räuberischen Diebstahl muss sich der Beschuldigte auch wegen mehrfachen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl verantworten.

