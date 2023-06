Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230625 - 0727 Frankfurt - Innenstadt: Auseinandersetzung endet in Messerangriff - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstag (24. Juni 2023) kam es in der Brönnerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein Mann durch einen Messerstich verletzt wurde. Der Täter konnte flüchten.

Gegen 03.05 Uhr kam es in einer Diskothek in der Brönnerstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung mischten sich die männlichen Begleiter der beiden Frauen ein. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung zog der Täter ein Messer und stach dem 30-jährigen Geschädigten in den Oberschenkelbereich, flüchtete durch die Menschenmenge nach draußen, stieg in ein Fahrzeug der Marke "BMW" und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Die sofort eintreffende Polizeistreife fand den Verletzten vor. Er wurde erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25-27 Jahre alt, etwa 170 - 180cm groß, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, trug eine dunkle Jeans und ein schwarzes T-Shirt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-10100 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

